La ani de zile de la tragedia din Colectiv, Andrei Galut, singurul supravietuitor al trupei Good bye to Gravity are parte de o recuperare dificila

Andrei Galut google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andrei Galut este singurul dintre prietenii sai care a supravietuit tragediei Colectiv. Dupa ce a trecut prin clipe grele, el fiind atins de flacari pe fata, la mana dreapta si pe spate, Andrei Galut a fost dus in Olanda, acolo unde a fost operat, iar apoi a plecat in Germania, unde a avut loc recuperarea fizica. La doi ani si jumatate de la incendiul din Colectiv, in care si-au pierdut viata 64 de persoane, Andrei Galut se afla tot sub supravegherea medicilor. Iar problemele sarmanului tanar care a pierdut totul in momentul tragediei din Clubul Colectiv par sa fie mai grele decat se credea. Mai exact, chiar daca s-au facut pasi mari pentru recuperarea fizica si psihica a artistului, lucrurile nu au avans ...