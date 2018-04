Un mos soseste la bordel si se intereseaza de preturi. Sefa ii spune:

- 100$ in pat, 50$ in picioare si 10$ pe mocheta.

Mosu pune 100$ pe masa. Sefa:

- Deci vreti un numar curat si ingrijit in pat? Nu-i asa?

La care mosul, sugandu-si proteza:

- Ntt! De 10 ori pe mocheta!...

