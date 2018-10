La București va fi organizata o conferința internaționala cu tema "Intarirea identitatii europene prin politica de coeziune”

Institutul de Economie Agrară al Academiei Române (IEA), în colaborare cu Banca Mondială, organizează la Bucureşti, în perioada 25-26 octombrie 2018, conferinţa internaţională cu tema "Întărirea identităţii europene prin politica de coeziune - primele rezultate şi recomandări de politică din cadrul proiectului PERCEIVE", informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Academiei Române, conferinţa este parte integrantă a proiectului de cercetare PERCEIVE (Perception and Evaluation of Regional and Cohesion policies by Europeans and Identification with the Values of Europe), finanţat în cadrul Programului Orizont 2020 al Uniunii Europene, în care Academia Română, prin Institutul de Economie Agrară, este unul dintre cei opt parteneri.Lucrările conferinţei vor reuni la Bucureşti cercetători din cele şapte ţări participante în proiectul PERCEIVE, alături de decidenţi politici, practicieni, precum şi de alţi actori interesaţi, atât din ţările implicate în proiect, cât şi la nivelul Uniunii Europene.De-a lungul celor două zile vor avea loc discuţii cu privire la rezultatele preliminare ale proiectului şi la recomandările de politici publice derivate din acestea.Astfel, în data de 25 octombrie 2018, vor fi organizate trei mese rotunde cu temele: guvernanţa Politicii de Coeziune; percepţia cetăţenilor europeni asupra acesteia; discursul privind Politica de Coeziune; recomandări pentru politicile regionale ale UE.A doua zi a conferinţei, 26 octombrie 2018, va fi dedicată testării Modelului Virtual PERCEIVE de Simulare a Dinamicii Regionale în scopul analizării interacţiunii între implementarea Politicii de Coeziune, specificităţile regionale, comunicare, spaţiul simbolic şi identificarea cetăţenilor cu proiectul european. Această sesiune se va adresa, în special, reprezentanţilor regiunilor studiu de caz incluse în proiect."Proiectul PERCEIVE este coordonat de Universitatea din Bologna şi are ca scop analizarea, pe de o parte, a impactului Politicii de Coeziune în crearea unui simţ comun al identităţii europene şi o mai mare aderenţă a cetăţenilor europeni la valorile Europei, iar pe de altă parte a simţului identităţii europene pe baza diferenţelor regionale în aplicarea şi comunicarea Politicii de Coeziune. Proiectul are un pronunţat caracter aplicativ, rezultatele sale bazându-se pe analiza guvernanţei şi comunicării Politicii de Coeziune la nivelul a nouă regiuni constituite ca studiu de caz, reprezentative pentru realitatea complexă şi eterogenă a regiunilor europene. În România, studiul de caz PERCEIVE a fost realizat în regiunea de dezvoltare Sud-Est, fiind implicată ca partener teritorial Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est", se arată în comunicat.În cadrul proiectului, Institutul de Economie Agrară (IEA) îndrumă un task, care vizează discrepanţele dintre percepţia cetăţenilor şi a practicienilor din domeniul politicii şi programelor de coeziune."Există disparităţi semnificative între percepţia cetăţenilor şi cea a experţilor privind nevoile regionale şi, mai ales, ierarhizarea acestora. De asemenea, analiza a demonstrat că aprecierea eficienţei intervenţiilor prin politica de coeziune este şi ea diferită între cele două categorii de actori regionali. Acest fapt poate influenţa aderenţa la valorile europene şi identificarea cetăţenilor cu UE", se arată în concluziile preliminare ale cercetătorilor IEA.Pe baza concluziilor preliminare oferite de întregul consorţiu, cercetătorii PERCEIVE vor înainta o serie de propuneri de politici publice care vor fi dezbătute împreună cu participanţii prezenţi la Conferinţa de la Bucureşti.Proiectul de cercetare "Perception and Evaluation of Regional and Cohesion policies by Europeans and Identification with the Values of Europe" (PERCEIVE) se va încheia în august 2019.