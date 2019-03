La BZI LIVE, despre cel mai sensibil domeniu ce tine de formarea resursei umane pe piata muncii din Romania

VICTOR BIBIRE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, 19 martie 2019, incepand cu ora 15.00 in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE este invitat profesor ing. Victor Bibire - manager al Colegiului Tehnic Mihail Sturdza Iasi! Alaturi de acesta vor fi abordate teme ce tin de invatamantul preuniversitar tehnic si profesional, formarea resursei umane pe piata muncii unde Romania sufera cel mai mult, proiecte pe care le deruleaza colegiul pe care-l coordoneaza! De precizat ca, in urma cu cateva zile, Colegiul Tehnic Mihail Sturdza Iasi a fost partener intr-un proiect ERASMUS KA2 pentru imbunatatirea competentelor in concordanta cu necesitatile industriei. Unitatea educationala este unul dintre cei cinci parteneri (alaturi de institutii din Germania, ...