La cateva luni dupa divort, o vedeta a anuntat ca este din nou insarcinata

O vedeta se pregateste sa devina mama pentru a doua oara, semn ca si-a gasit linistea dupa divortul de Mihai Ivanescu. Roxana a facut anuntul pe blogul personal, acolo unde a scris un mesaj emotionant. "2017 a fost pentru mine un an de agonie si extaz. Prima jumatate de an era sa dau in depresie….decesul bunicii, boala, divortul, mutarea. Daca cineva mi-ar fi zis ca 2017 se va incheia fericit pentru mine, as fi zis ca bate campii! Sa intru in 2018 cu iubire, armonie si … logodita, ce puteam visa mai mult? Dar nu aduce anul ce aduce ceasul … Finalul anului m-a surprins indragostita lulea si cel mai important, iubita. … ahh, era sa uit si umpic gravida! Da! Voi deveni mamica pentru a 2-a oara, ...