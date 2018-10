La ce ajuta o felie de paine cu otet lasata in bucatarie peste noapte – Trucuri utile cu otet

Otet si felie de paine google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Desi este folosit de obicei pentru gatit, otetul are numeroase alte intrebuintari si beneficii. Adesea, cateva mici trucuri cu efecte rapide ne usureaza munca in casa. Otetul face si el parte din categoria produselor extrem de utile in gospodarie. Sifonul chiuvetei din bucatarie Pentru a desfunda sifonul chiuvetei din bucatarie si pentru a elimina mirosul neplacut, turnati 1 pahar de bicarbonat de sodiu, apoi aceeasi cantitate de otet, dupa care turnati apa fierbinte. Lasati sa actioneze cel putin 10 minute. Spalatul paharelor cu otet Clatirea paharelor in apa rece cu putin otet previne patarea acestora (cu urmele picaturilor de apa). Scoaterea petelor de transpiratie de pe haine Amesteca ...