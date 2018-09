La ce are interzis Tavi Clonda: „Sotul meu nu-si permite niciodata sa raspunda la telefonul meu”

In cadrul emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”, Gabriela Cristea a fost nevoita sa spuna lucrurilor pe nume in urma unei discutii purtate cu unul dintre participanti.

Unul dintre participantii din emisiunea Gabrielei Cristea s-a confruntat cu o situatie neplacuta dupa ce un alt participant i-a raspuns la telefon, iar apelul il primise de la iubita lui. Desi s-a justificat ca fiind totul o gluma, Gabriela Cristea i-a tinut baiatului o morala de zile mari si l-a facut a inteleaga faptul ca orice om are nevoie de intimitate si nimeni nu poate raspunde la telefonul altcuiva, decat daca i se cere acest lucru.

„Sotul meu nu-si permite niciodata sa raspunda la telefonul meu, doar daca il rog - la ce are interzis clonda

Este chestiune de intimitate, trebuie sa respecti oamenilor intimitatea” a spus frumoasa moderatoare de televiziune, in direct.

Relatia dintre Gabriela Cristea si Tavi Clonda este una minunata. Cei doi au foarte mare incredere unul in celalalt si se respecta, iar acest lucru a vrut sa-l puna in lumina celebra moderatoare, atunci cand s-a confruntat cu aceasta situatie neplacuta astazi, in platoul emisiunii sale.

