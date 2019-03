La ce echipa ar putea ajunge Zidane

Zinedine Zidane google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cotidianele madrilene Marca si As anunta conducerea tehnica a carei echipe o va prelua Zinedine Zidane. Potrivit surselor citate, Real Madrid il va demite, in aceasta seara, pe Stantiago Solari, sub conducerea caruia au fost ratate toate trofeele in acest sezon, si va oficializa revenirea lui Zidane, care a castigat ultimele trei editii ale Ligii Campionilor. Zinedine Zidane si-a anuntat plecarea de la campioana Europei, Real Madrid, la 31 mai 2018. In varsta de 45 de ani, tehnicianul francez a preluat Real Madrid in ianuarie 2016. In doar doi ani si aproape cinci luni, el a castigat noua trofee cu formatia madrilena: de trei ori consecutiv Liga Campionilor, campionatul Spaniei in 2017, Supercupa Span ...