La ceas aniversar: Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane implineste, azi, 67 de ani

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel aniversează astăzi 66 ani. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR) (ales la 12 septembrie 2007), Daniel (pe numele de mirean Dan Ilie Ciobotea), s-a născut la data de 22 iulie 1951, în satul Dobreşti, comuna Bara, judeţul Timiş, ca al treilea copil în familia învăţătorului Alexie şi Stela Ciobotea.Şcoala primară a urmat-o în satul natal (1958-1962), Dobreşti, iar gimnaziul în localitatea Lăpuşnic, judeţul Timiş, între 1962-1966. În anul 1966, începe cursurile liceale în oraşul Buziaş, pe care le continuă în municipiul Lugoj, la Liceul "Coriolan Brediceanu", între anii 1967-1970.Este absolvent al Institutului Teologic Universitar din Sibiu (1970-1974), unde obţine diploma de licenţă în teologie (Noul Testament). În perioada 1974-1976, frecventează cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti; îşi continuă studiile în străinătate: doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umane din Strasbourg (Franţa) şi doi ani la Universitatea Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Catolică (Germania). La 15 iunie 1979, îşi susţine teza de doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasbourg. Teza a primit calificativul maxim, devenind astfel doctor al Universităţii din Strasbourg.O formă lărgită a acestei teze a fost susţinută la 31 octombrie 1980, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, sub titlu: "Teologie şi spiritualitate creştină. Raportul dintre ele şi situaţia actuală". A fost declarat doctor în teologie ortodoxă, de asemenea, cu calificativul maxim.Din anul 1980, a activat ca lector la Institutul Ecumenic de la Bossey - Elveţia.În 1987, intră în viaţa monahală la Mănăstirea Sihăstria cu numele Daniel, avându-l ca naş de călugărie pe arhimandritul Ilie Cleopa. Este hirotonit ierodiacon la 14 august 1987 şi ieromonah la 15 august 1987. În 1988, este hirotesit protosinghel şi numit consilier patriarhal, director al Sectorului "Teologie Contemporană şi Dialog Ecumenic". În acelaşi an, devine conferenţiar la Catedra de Misiune Creştină a Institutului Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti.Este ales episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul de Lugojanul, şi este hirotonit arhiereu la 4 martie 1990.În iunie 1990, este ales mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, iar la 1 iulie 1990, este înscăunat ca arhiepiscop al Iaşilor şi mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. În calitatea de mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, a desfăşurat o bogată activitate pastoral-misionară, culturală şi social-filantropică, în perioada 1990-2008.În Arhiepiscopia Iaşilor a susţinut programul "Nici un sat fără biserică şi casă parohială". A înfiinţat peste 300 de parohii, 40 de mănăstiri şi schituri, 5 protopopiate şi a iniţiat şi a susţinut construirea a peste 250 de biserici noi.În urma trecerii la cele veşnice a patriarhului Teoctist, la 30 iulie 2007, mitropolitul Daniel al Moldovei a asigurat locotenenţa până la alegerea noului patriarh. Mitropolitul Moldovei, Daniel, a fost desemnat pentru a candida pentru funcţia de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, alături de Bartolomeu Anania, mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, şi de episcopul de Harghita şi Covasna, Ioan, în cadrul şedinţei Sfântului Sinod, desfăşurată la 12 septembrie 2007. În aceeaşi zi, Colegiul Electoral Bisericesc a ales cel de-al şaselea patriarh al BOR, în persoana mitropolitului Moldovei şi Bucovinei, Daniel Ciobotea, în al doilea tur de scrutin, cu 95 de voturi. A fost întronizat la 30 septembrie 2007.Patriarhul Daniel susţine extinderea proiectelor deja începute, cum a fost proiectul Trinitas, la care, alături de postul de radio, s-au adăugat un post de televiziune şi o agenţie de presă, toate alcătuind Centrul de presă Basilica al Patriarhiei Române, sau prin imprimarea unui ritm dinamic atât lucrării pastoral-misionare a Bisericii, dar şi pe plan administrativ.Proiectul Catedralei Mântuirii Neamului iniţiat de primul patriarh al BOR, Miron Cristea, şi susţinut de patriarhul Teoctist a fost preluat şi de actualul patriarh Daniel. Astfel, în 29 noiembrie 2007, în apropierea Palatului Parlamentului, patriarhul Daniel a pus piatra de temelie pentru Catedrala Mântuirii, construcţie care în prezent se află într-un stadiu avansat al lucrărilor.Patriarhul Daniel a amintit în Pastorala de la sărbătoarea Învierii Domnului din acest an, declarat Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam, precum şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri în Patriarhia Română, că în perioada 25-30 noiembrie 2018, cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, la Catedralei Mântuirii Neamului vor avea loc mai multe manifestări duhovniceşti, liturgice şi culturale, între care şi sfinţirea acestei ctitorii.De asemenea, în această perioadă a avut loc reorganizarea Diasporei ortodoxe româneşti, prin înfiinţarea de noi eparhii (Episcopia Ortodoxă Română a Australiei, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei, Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord), sau înfiinţarea unor parohii în ţări mai îndepărtate, unde românii au ajuns în număr mai mare în ultimii ani (Japonia, Siria).Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a participat în perioada 21-28 ianuarie 2016, la invitaţia patriarhul ecumenic Bartolomeu, la Sinaxa Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe Autocefale, care a avut loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy-Geneva. Primaţii Bisericilor Ortodoxe s-au întâlnit pentru a finaliza textele destinate Sfântului şi Marelui Sinod desfăşurat în iunie 2016, în Creta.În perioada 16-24 iunie 2016, patriarhul Daniel, împreună cu o delegaţie a Patriarhiei Române, formată din 24 de ierarhi, a fost prezent în Creta pentru a participa la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod.Patriarhul Daniel a fost decorat de către preşedintele Traian Băsescu cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce, la 30 septembrie 2007, data la care a fost întronizat în scaunul patriarhal de la Bucureşti. Este membru de onoare al Academiei Române (19 decembrie 2007). A primit titlul de Doctor Honoris Causa al mai multor universităţi din ţară şi din străinătate. A fost distins cu Ordinul Sfinţii Chiril şi Metodiu, cea mai înaltă distincţie bisericească cehă, Most - Cehia (9 octombrie 2011), de asemenea, cu Ordinul Crucea Sfântului Apostol Marcu în grad de Mare Cruce, cea mai înaltă distincţie a Patriarhiei Alexandriei, Bucureşti (28 octombrie 2011).Sărbătoarea oficială a patriarhului Daniel este în ziua de 30 septembrie a fiecărui an, data întronizării sale în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (30 septembrie 2007).