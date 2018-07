La Galati, s-a facut rectificare bugetara special pentru a se plati salariul de 17.000 de lei al primarului PSD

Consiliul Local al Municipiului Galaţi a aprobat, în şedinţa ordinară din 26 iulie, o rectificare bugetară care transformă oraşul în singurul municipiu reşedinţă de judeţ în care peste 90% din bani merg către funcţionarea administraţiei locale. Practic, mai puţin de 10% din banii gălăţenilor merg către dezvoltarea infrastructurii, modernizarea şi dotarea spitalelor sau şcolilor.

„Ceea ce s-a întâmplat la ultima şedinţă de Consiliu Local este dovada cea mai clară că PSD doreşte să transforme Galaţiul într-un pol de sărăcie pe care să-l controleze cum doreşte. Ca urmare a rectificării bugetare, oraşul este condamnat la subdezvoltare cronică. Prin faptul că mai puţin de 10% merg către proiecte de investiţii, se accelerează procesul de depopulare a Galaţiului, ceea ce este o adevărată crimă demografică”, a declarat preşedintele PMP Galaţi, deputatul Cătălin Cristache.

Primarul PSD Ionuţ Pucheanu, de departe unul dintre cei mai incompetenţi administratori locali din ţară, a alocat 103,3 milioane de lei pentru funcţionarea propriului aparat administrativ sau pentru găurile negre reprezentate de cele două societăţi de termoficare şi transport local, Calorgal şi Transurb. Din aceşti bani, 10,5 milioane de lei merg direct către suplimentarea plăţii salariilor din primărie, după creşterile de anul acesta şi angajărilor tuturor piloşilor cu carnet de partid roşu. 21,7 milioane de lei merg către muribunda Transurb, pe care nu ar vrea cu niciun chip să o restructureze. 6 milioane de lei în plus merg către panseluţe. 5 milioane de lei în plus ajunl la Clubul Sportiv Municipal Galaţi (în condiţiile în care, în ţară, DNA a făcut nenumărate dosare penale pe numele primarilor care dădeau bani direct către cluburi sportive). 5 milioane în plus merg către achiziţionarea de combustibili, că doar maşinile primăriei trebuie să umble de dimineaţă până seara ca să plimbe posterioarele PSD-iştilor. De asemenea, 5,4 milioane de lei sunt adăugaţi la cheltuielile cu asistenţa socială.

„Scopul principal al rectificării bugetare a fost asigurarea fondului de salarii pentru angajaţii primăriei. La începutul anului, primarul şi-a crescut salariul la 170 de milioane de lei vechi, în timp ce viceprimarii au început să primească, fiecare, câte 145 de milioane de lei vechi. Este strigător la cer ca bugetul municipiului Galaţi să fie folosit exclusiv pentru îmbogăţirea PSD-iştilor”, a punctat deputatul PMP Cătălin Cristache.

Aşa-zisa rectificare bugetară încalcă orice normă elementară de prognoză şi ar putea oricând să facă subiectul unor sesizări ale Curţii de Conturi sau chiar ale instituţiilor judiciare. La începutul anului, au fost prognozate încasări de 309 milioane de lei pentru primele 6 luni din an. Realitate este că s-au încasat doar 288 de milioane, cu 21 de milioane mai puţin decât aşteptările. Chiar aşa stând lucrurile, rectificarea este, chipurile, pozitivă, aşteptarea fiind ca, în a doua jumătate, să se încaseze cu aproape 125 de milioane de lei mai mult decât prognoza. Foarte probabil, în ritmul acesta, se va ajunge la un deficit bugetar de peste 10%, ceea ce va conduce la anularea totală a proiectelor de investiţii.

Aberaţia rectificării bugetare pozitive, în condiţiile în care nu s-au atins cifrele privind încasările, este cu atât mai mare cu cât, la începutul anului, bugetul prognozat scăzuse la 689,3 milioane de lei, prin comparaţie cu 746,6 milioane de lei cât a fost în 2017.

„Tovarăşul Busuioc de la Curtea de Conturi ar trebui să se sesizeze urgent în raport cu ce se întâmplă la Galaţi. Se fac bugete din pix, iar banii sunt deturnaţi după bunul plac al primarului Pucheanu şi al PSD. Este un furt de mari proporţii care transformă Galaţiul într-un pol al sărăciei”, a concluzionat Cătălin Cristache.