La inceputul anului anunta ca e insarcinata cu gemeni. Elena Udrea a inceput sa aiba probleme si acum a marturisit ce i s-a intamplat: "Nu pot sa..."

Elena Udrea are probleme cu sarcina. Ea a explicat ce i se intampla la un post de televiziune.

In luna februarie a acestui an, Elena Udrea anunta ca este insarcinata si urmeaza sa devina mamica de gemeni baieti.

Elena Udrea formeaza un cuplu de ceva vreme cu Andrei Alexandrov, un barbat care este mai tanar decat ea.

Elena Udrea, care a fost Miss Adolescenta cu ani in urma, a vorbit despre sarcina la postul de televiziune Romania TV. Blonda a explicat ca are ceva probleme.

“Am problemele de ordin fizic. Nu pot sa ies din casa”, a explicat Elena Udrea, din Costa Rica, intr-o interventie telefonica la postul de televiziune Romania TV.

Ea a vorbit si despre problemele de sanatate ale Alinei Bica, fosta sefa a DIICOT, care se afla in Costa Rica.

"Alina Bica are alte probleme de sanatate. Imediat ce pot, revin in tara",a afirmat Elena Udrea.

