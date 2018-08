La Mangalia si Venus, se desfasoara stagiul international Pantheon Judo Stage Randori Kata

Jaf ca-n filme în Drobeta Turnu Severin. Patru bărbaţi au furat un seif cu bijuterii şi zeci de mii de euro, după ce au coborât cu o coardă de pe acoperişul unui bloc şi au intrat pe geamul unui apartament aflat la etajul 4, informează Antena 3

US Open 2018. Prima partidă oficială de pe noua arenă "Louis Armstrong" din complexul de la Flushing Meadows va fi cea dintre Simona Halep (1 WTA) și Kaia Kanepi (Estonia, 44 WTA). Liderul mondial va debuta luni la US Open, ultimul Grand Slam anului, de la ora 18:00 (ora României). Confruntarea va putea fi urmărită în direct pe Eurosport

In urma cu doar cateva luni, CSM solicitase Ministerului Justitiei sa dea un punct de vedere referitor la efectele si continutul protocolului incheiat in 2009 intre Parchetul General si SRI.

Bac 2018 toamnă, limba română oral. Absolvenții claselor a XII-a care dau examenul maturității în sesiunea august-septembrie vor susţine, vineri (27 august), evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală la Limba Română. Bac 2018 toamnă, limba română oral. Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) se desfăşoară în zilele de 24 şi 27 […] The post BAC 2018, sesiunea de toamnă. Elevii susțin proba orală la limba română appeared first on Cancan.ro.