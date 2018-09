Un politist si-a trimis nevasta la mare cu copilul, iar dupa o

saptamana a venit si el.

In prima seara zice:

– Nevasta, am mare chef sa facem dragoste!

– Si eu am, dar daca se scoala copilul si ne prinde? Hai sa mergem mai

bine la plaja.

Se aseaza pe plaja, incep treaba, cand deodata apare o patrula de politie.

– Va rog sa va imbracati, sunteti arestati pentru ofensa de moravuri.

Tipul zice:

– Nene, stai usor, si eu sunt politist, uite legitimatia!

– Bine, zice seful, dumneavoastra puteti pleca, dar pe curva asta

trebuie sa o arestez, e a 7-a oara cand o prind pe plaja.

