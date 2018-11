La mulți ani de Sfantul Andrei!

In popor, noaptea de SFANTUL ANDREI este un fel de Halloween al romanilor, insotita de foarte multe TRADITII, OBICEIURI si SUPERSTITII. Conform oamenilor, in aceasta seara spiritele ies in lume, lupii vorbesc cu grai omenesc in tmp ce oamenii se apara de toate cele rele cu ajutorul vrajilor si a usturoiului.