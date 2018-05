La multi ani PS Petru Gherghel! A implinit 28 de ani in slujba lui Dumnezeu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se implinesc, la 1 mai 2018, 28 de ani de cand PS Petru Gherghel a fost consacrat episcop de catre actualul cardinal Angelo Sodano, pe atunci arhiepiscop. Ne alaturam felicitarilor si rugaciunilor PS Aurel Perca, ale tuturor preotilor, persoanelor consacrate si credinciosilor din dieceza pentru a-i spune impreuna cu vizitatorii acestui sit: La multi si binecuvantati ani! Fie ca Domnul sa-i binecuvanteze pasii! Il rugam pe Domnul sa pastreze in sanatate pe episcopul nostru, sa-l ajute ca, prin viata, cuvantul si rugaciunea sa, sa fie mereu un adevarat pastor pentru turma pe care Dumnezeu i-a incredintat-o. Episcopul de Iasi s-a nascut la 28 iunie 1940, in localitatea Gheraesti, judetul Neamt. Dupa terminarea scolii generale in s ...