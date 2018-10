La nivel mondial, astazi se celebreaza Ziua europeana impotriva traficului de persoane. Mii de persoane sunt exploatate

Traficul de persoane este “Recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, inclusiv schimbul sau transferul de control asupra persoanelor în cauză, efectuate sub amenințare sau prin uz de forță sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, prin fraudă, prin înșelăciune, prin abuz de putere sau profitând de starea de vulnerabilitate sau prin oferirea sau primirea de bani sau de alte foloase pentru a obține consimțământul unei persoane care deține controlul asupra alteia, în vederea exploatării.” (Directiva 2011/36/EU), scrie Wikipedia.org.Traficul de persoane este o industrie de miliarde de dolari pe plan internațional și a doua ca profitabilitate după traficul de droguri. Spre deosebire de traficul de droguri, "produsul" poate fi revândut.În Europa, peste jumatate din victimele traficului de persoane sunt exploatate in scopuri sexuale. Victimele sunt batute si violate in mod repetat, private de libertate și terorizate.În 2012, în România au fost înregistrate 1041 de victime ale traficului de persoane, dintre care 526 au fost exploatate sexual. Aproape jumatate din femeile traficate au fost minore. (conform ANITP)Numărul precis al victimelor nu poate fi cunoscut pentru că victimele traficului de persoane fie nu se consideră victime, fie nu vor să admită acest lucru în acte oficiale. Din aceste motive, numărul real este unul mult mai mare.Sursa foto: Observator.tv