La noapte, trecem la ora de vara. Unele tari nu mai schimba ceasul ca sa nu provoace stres

Ora de vara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In acest weekend, in noaptea de sambata, 30 martie, spre duminica, 31 martie, se schimba ora. Romania trece la ora oficiala de vara 2019, iar ceasurile se vor da inainte cu o ora. Astfel, ora 3:00 devine ora 4:00. Ziua de 31 martie va fi cea mai scurta zi din anul 2019, avand practic 23 de ore. In perioada orei de vara din 2019, diferenta dintre ora oficiala a Romaniei si Timpul Universal (GMT) va fi de trei ore. In noaptea de 26 spre 27 octombrie 2019, vom reveni la ora de iarna. Ce se intampla cu orarul in transporturi Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia urmand a se efectua conform orarului prevazut in mersul trenurilor. Trenurile de calatori vor circula du ...