La noapte, un fenomen astronomic uimitor

Adrian Cioroianu, ambasadorul Romaniei la UNESCO, a vorbit joi seara la Festivalul de Film si Istorii Rasnov, in cadrul unei dezbateri despre patrimoniu, despre situatia dosarului Rosia Montana. El a subliniat ca in zona minelor romane "nu cred ca se va mai putea face vreodata exploatare miniera", d ...

Presedintele Comisiei Europene, luxemburghezul Jean Claude Juncker, a vizitat miercuri Washingtonul, unde a plecat cu hotararea de a obtine o intelegere cu presedintele american Donald Trump. Cei doi lideri au anuntat la finalul discutiilor un acord ce are toate elementele unui armistitiu.

Daniel Osmanovici, prezentatorul Observatorului de weekend, pleacă de la postul de televiziune după aproape zece ani. El va lăsa televiziunea pentru un job în relații publice. Bărbatul își intră în noul „rol" săptămâna viitoare. De altfel, va mai fi pe post, la Antena 1, în această duminică. Începând de luni, el va coordona partea de