La prima lectie de sofat a lovit mortal o femeie, dar cand a vazut cine era victima a inceput sa planga in hohote

O fetita de 14 ani din California, SUA, a primit o lectie de sofat de la tatal sau care nu va fi uitata de nimeni din familie fiindca s-a sfarsit printr-o tragedie. Totul s-a petrecut sambata trecuta in jurul orei locale 17:30.

Fata, fiind indrumata de tatal ei, era la volan incercand sa parcheze masina atunci cand a apasat din greseala pedala de acceleratie si a lovit-o pe bunica sa in varsta de 81 de ani, Antonia Ramirez De Mendez. Se pare ca batrana se afla intre masina si un sopron, desi la inceput nu parea ca ranile provocate de accident sunt atat de grave pentru a-i provoca moartea, ea a fost dusa la spital si din pacate a murit la mai putin 24 de ore de la accident.

Politia locala nu a facut inca o arestare in acest caz ciudat deoarece potrivit legii din California, tinerii trebuie sa aiba cel putin 15 ani si jumatate pentru a se inscrie la cursurile de condus, astfel incat, in acest caz, tatal fetitei ar fi vinovatul pentru ca si-a lasat fiica sa se urce la volan la doar 14 ani.

Ancheta autoritatilor continua.

Un roman mort si un altul grav ranit intr-un accident in Austria

Un roman mort si un altul grav ranit intr-un accident petrecut pe autostrada A8 din Austria. Un autocamion al firmei Autonet din Satu Mare, condus de un tanar sofer satmarean, Florin G., a lovit un TIR.

In masina se aflau doi romani, soferul suferind rani grave, in timp ce pasagerul, de 21 de ani, a murit in urma impactului.

Accidentul s-a produs joi seara in nord-vestul Austriei in apropiere de orasul Wels. Potrivit relatarilor, camionul condus de satmarean nu a reusit sa franeze si a intrat practic sub TIR, scrie PresaSm.

