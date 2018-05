La Razboieni are loc a treia editie a Festivalului Magia Baloanelor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In acest weekend, in comuna ieseana Razboieni se desfasoara cea de-a treia editie a Festivalului Magia Baloanelor. Asa cum ne lasa sa intelegem organizatorii, evenimentul iti propune sa traiesti viata in culori si sa te lasi surprins de ascensiunile baloanelor cu aer cald, fie la rasarit, fie la apus. Dintre principalele puncte de atractie ale festivalului amintim lansarea spectaculoasa a baloanelor, numeroase activitati in aer liber, muzica de calitate si o atmosfera de voie buna. Le amintim doritorilor ca evenimentul se adreseaza tuturor, familii cu copii, tineri, batrani, locuitori din comuna si turisti din tara, si nu se percepe nicio taxa de intrare. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Av ...