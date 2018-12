La restaurantul Mamma Mia se petrece romaneste. Clientii sunt intampinati cu pahare de palinca din partea casei - FOTO,VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu ocazia zilei de 1 decembrie, restaurantul Mamma Mia a pregatit clientilor o surpriza in cele din 2 locatii din centrul orasului. Cei care trec pragul restaurantului sunt intampinati cu pahare de palinca oferite din partea casei. Angajatii au intrat in atmosfera fiind imbracati in ie nationala. Pe tot parcursul zilei de 1 decembrie, restaurantul Mamma Mia va asteapta in locatiile sale sa sarbatoriti impreuna Ziua Nationala a Romaniei Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...