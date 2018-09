La reuniune

- Eu iam spus barbatului meu... Hans, de maine tu gatesti. Prima zi nu am vazut nimic, a doua la fel, a treia l-am vazut pe Hans ca se duce in bucatarie si pregateste mancarea, pune masa, eu m-am pus numai la masa si am mancat.

Celalalte femei:

- BRAVO, BRAVO!

Se ridica frantuzoaica si zice:

- Eu i-am spus barbatului meu... Jean, de maine tu speli hainele. Prima zi nu am vazut nimic, a doua zi nimic, a treia zi l-am vazut pe Jean cum scotea hainele din masina de spalat si le intindea la uscat.

Celalalte femei:

- BRAVO, BRAVO!

Se ridica romanca:

- Eu iam zis barbatului meu... Ioane, de maine tu iti calci camasile. Prima zi nu am vazut nimic, a doua zi nu am vazut nimic, a treia zi am inceput sa vad putin cu ochiu stang

