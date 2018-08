La revedere, ingere!

Victor Slav este unul dintre cei mai râvniți burlaci din showbizul autohton, acum, după ce s-a despărțit de Bianca Drăgușanu, cu care are o fetiță superbă, Sofia Natalia. De când s-a aflat că este singur, prezentatorul este asaltat de foarte multe domnișoare, făcându-i diverse propuneri. „Esti cel mai frumos barbat din lume. Mi-as lasa imediat […] The post Victor Slav a fost cerut în căsătorie! Cum arată femeia ideală: “Când te îndrăgostești te uiți la alte aspecte” appeared first on Cancan.ro.