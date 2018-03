La Scoala Gimnaziala "Alexandru cel Bun" va avea loc o noua editie a proiectului "Lectura - cuvant si imagine"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In prag de primavara, Scoala Gimnaziala „Alexandru cel Bun” din Iasi imbraca, pentru al saselea an consecutiv, strai de sarbatoare cu parfum de carte si poezie, pentru a-i primi cum se cuvine pe micii cititori din intregul judet. Pentru ca in clasele mici se pun bazele trainice ale educatiei copiilor, viitori adulti ai unei societati informatizate si mult prea grabite, proiectul „Lectura- cuvant si imagine”, aprobat de ISJ Iasi in C.A.E.J. 2018, coordonat de directorul prof. Mihai Crauciuc si profesorii pentru invatamantul primar Alina-Gabi Titiniuc si Ofelia Lungu si sustinut de inimoasa echipa de dascali ai scolii, isi propune sa-i incite pe elevi sa descopere placerea de a citi si de a-si fac ...