La seniori, FC Farul Constanta a pierdut restanta cu CS Navodari din Liga a 4-a

Organizatorii turneului de la Hong Kong au anuntat programul zilei de miercuri, in care se vor disputa primele meciuri din optimile de finala.

Pasionatii de astronomie cu o inclinatie spre macabru sunt incantati de intoarcerea unui asteroid cu aspect de craniu, ce va trece prin apropierea Pamantului in perioada sarbatorii de Halloween, relateaza DPA.

Ella Maya a împlinit doi anișori, motiv pentru care George Burcea a transmis un mesaj emoționant pe contul personal de socializare. Soțul Andreei Bălan a fost extrem de profund. „2 ani de tătici, de zâmbete, de fericire, de iubire. Primii 2 ani în 3, iar acum sper ca toate energiile să se adune și să […] The post S-au împlinit doi ani! Mesajul postat de George Burcea, soțul Andreei Bălan, pe contul personal de socializare appeared first on Cancan.ro.