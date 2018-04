La Spitalul Parhon din Iasi a avut loc primul transplant de rinichi din 2018

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In acest moment, la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" se efectueaza primul transplant de rinichi de la donator cadaveric de anul acesta. Acest lucru este imbucurator, luand in calcul ca de la inceputul anului 2018 si pana acum nu s-a inregistrat niciun astfel de transplant. Situatia la nivelul Iasului este ingrijoratoare atunci cand este vorba despre transplant. Sute de pacienti care au nevoie de transplant de rinichi, care nu au donatori compatibili in familie, se afla de mult timp pe listele de asteptare. Astfel, dializa ramane singura sansa prin care bolnavii cronici de rinichi sa duca o viata normala. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...