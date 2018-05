La TUIASI va fi lansat Programul Oficial de Internship al Guvernului Romaniei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 7 mai 2018, intre orele 13.00 - 14.00, in Sala de Conferinte TUIASI, corp Rectorat, parter, Bd. D. Mangeron, 67, studentii si tinerii absolventi ai Universitatii sunt asteptati la prezentarea de lansare a Programului Oficial de Internship al Guvernului Romaniei - editia 2018 pentru stagii de internship in perioada 16 iulie - 14 septembrie 2018 in cadrul structurilor Guvernului Romaniei, al ministerelor, al institutiilor si autoritatilor publice din Romania. Inscrierile pentru internship se fac online, la adresa http://internship.gov.ro/register, pana la data de 14 mai 2018. Varsta maxima inainte de inceperea stagiului: 25 ani. Studentii admisi vor beneficia de o bursa lunara de 1.000 lei si vor primi la final certificat ...