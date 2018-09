La un pas de bataie in fata sediului PSD. Un grup de revolutionari PSD i-a atacat pe protestatarii anti-PSD – Video

Incidente violente in fata sediului PSD. Mai multi revolutionari l-au injurat si apoi i-au amenintat cu bataia pe patru protestatari anti-PSD.

Incidentul a avut loc in timp ce in sediul PSD se strangeau din nou liderii partidului. Revolutionarii PSD s-au aratat nemultumiti de prezenta protestatarilotr, sustinand ca doar ei au aprobare pentru a manifesta in acel loc. Doi dintre revolutionari l-au injurat si apoi l-au ameninta cu bataia pe protestatarul Sandu Matei. „Ba, da-te dracu’, ca-ti dau una de-ti sar… Ia-l, ba, de aici, da-l in mortii ma-sii, ca-l bat. Baga-mi-as p…a in mortii ma-tii”, a injurat unul dintre revolutionari.

Vezi video de la minutul 19.00:

Jandarmii au intervenit pentru a calma spiritele. In final, protestatarii anti-PSD s-au mutat din zona pe trotuarul de vizavi.

