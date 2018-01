La un pas de catastrofa. Zeci de persoane au fost in pericol de moarte dupa ce cladirea in care se aflau s-a aprins ca o torta. Autoritatile au fost in alerta ore intregi - FOTO, VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un incendiu puternic a izbucnit ieri la Centrul de Urgenta pentru Recuperare si Integrare Sociala "C.A. Rosetti" din Iasi • Totul se putea transforma intr-o tragedie • La doar cativa metri se afla o benzinarie • Pompierii au intervenit in forta pentru a stinge flacarile • Zeci de persoane fara adapost au fost transportate de echipajele medicale • Interventia grea a durat mai bine de doua ore In cursul zilei de ieri, un incendiu puternic a izbucnit la Centrul de Urgenta pentru Recuperare si Integrare Sociala "C.A. Rosetti" din Iasi, loc in care erau gazduite zeci de persoane fara adapost. Totul se putea transforma intr-o adevarata tragedie daca pompierii nu interveneau prompt p ...