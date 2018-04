La un pas de o tragedie! Mai multe masini au luat foc - VIDEO

La un pas de o tragedie Mai multe masini au luat foc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei autoturisme au ars intr-o parcare din municipiul Bacau, dupa ce o masina a luat foc din cauza unui scurtcircuit electric, iar focul s-a extins la alte doua vehicule. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, la fata locului s-a deplasat o autospeciala de lucru cu apa si spuma, care a intervenit pentru lichidarea si stingerea incendiului, potrivit Agerpres. “Autoturismul la care s-a produs scurtcircuitul electric a ars in totalitate, iar alte doua autoturisme parcate in apropiere, la care flacarile s-au extins, au fost afectate in proportie de 50 la suta”, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei ...