La un pas de tragedie din cauza indolentei Consiliului Judetean?

In cursul acestei dimineti, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, un microbuz cu peste 20 de persoane s-a rasturnat in apropierea localitatii Dobrovat. Accidentul, la un pas de a se transforma intr-o adevarata tragedie, s-a intamplat din cauza poleiului, acoperit de zapada, dar si din cauza lipsei de interes a autoritatilor care nu au intervenit cu antiderapant. In aceste conditii, consilierii judeteni ai PMP solicita presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Maricel Popa, sa explice in mod public cum justifica lipsa interventiei pe drumul judetean dat fiind faptul ca vremea in aceasta perioada este instabila. A fost activat PLANUL ROSU de interventie dupa ce un mi ...