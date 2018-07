La un pas de tragedie! Un autobuz in care se aflau 30 de muncitori a luat foc in mers! 13 persoane au suferit arsuri

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Treisprezece persoane au suferit arsuri la membrele inferioare dupa ce autobuzul cu care mergeau la munca a luat foc, joi dimineata, in localitatea mureseana Sanpaul, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures. Potrivit primelor informatii, din cele 30 de persoane aflate in autobuz, 11 au suferit arsuri de gradul I si doua persoane - arsuri de gradul II, toate fiind transportate la Unitatea de Primiri Urgente a spitalului din Targu Mures. La fata locului au intervenit in total cinci ambulante. Citeste si: Exclusiv! Incendiu la un imobil din Galata! Pompierii au intervenit de urgenta Din primele cercetari efectuate reiese ca incendiul a izbucnit de la sistemul de racire al autobuzului. Toate pers ...