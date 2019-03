Laboratorul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iasi a primit acreditarea RENAR - FOTO

laborator analize 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma unui indelungat si minutios proces de verificare, Laboratorul de analize al Institutului de Psihiatrie „Socola” Iasi, situat in sos. Bucium, nr. 36, a primit acreditarea RENAR, fapt care confera incredere in competenta tehnica a laboratorului, credibilitate asupra rezultatelor obtinute si minimizarea riscului de rezultate eronate furnizate pacientilor. Prin aceasta acreditare se certifica faptul ca laboratorul si personalul ce-si desfasoara activitatea sunt competenti sa efectueze determinari corespunzatoare cerintelor europene si internationale in domeniul calitatii. In plus, in urma creditarii RENAR, specialistii Institutului se pot baza pe analize de calitate in diagnosticul ...