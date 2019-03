Laburistii discuta cu liderii UE despre un plan "alternativ" BREXIT

Jeremy Corbyn google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, va efectua astazi o vizita la Bruxelles cu scopul de a discuta cu liderii UE despre un plan Brexit "alternativ", a anuntat principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, informeaza cotidianul The Guardian. Corbyn este convins ca o alternativa la acordul Brexit al premierului Theresa May poate fi convenita in Parlamentul britanic, a comunicat Partidul Laburist. E OFICIAL. Theresa May i-a cerut lui Donald Tusk amanarea Brexit-ului Liderul opozitiei britanice se va intalni cu Martin Selmayr, secretarul general al Comisiei Europene, si are programate discutii cu sefi de guverne si lideri socialisti din mai multe tari europene, inclusiv premierul ...