Lacrimi, pe mormant, la aniversare. Azi ar fi fost ziua de nastere a tinerei care a murit dupa ce a nascut intr-o clinica privata din Constanta

„Soţia mea a născut pe cale naturală cu doi medici. După ce medicii au scos copilul, Teodora l-a ţinut în braţe şi l-a pupat. Eu am asistat la naştere şi am mers cu copilul în camera de alături. Am auzit trei ţipete şi, când m-am întors la soţia mea, am văzut ca are hemoragie. Am înţeles că placenta se lipise de cicatricea rămasă de la operaţia de cezariană“, a relatat, atunci, pentru ZIUA de Constanța, Gheorghiţă Mocanu, soţul tinerei decedate.