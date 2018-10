Lacrimile lui Augustin Lazar nu au impresionat in Parlamentul European! Reactia vicepresedintelui Parlamentului

Caz unic in showbizul din Romania! Andreea Balan și Mirela Vaida au anunțat ca sunt insarcinate in același timp Se pare că 2019 va fi anul bebelușilor de vedetă! Joi (25 octombrie), Andreea Bălan și Mirela Vaida au anunțat că sunt însărcinate în același timp. Cântăreața a dezvăluit că este însărcinată în cinci luni și că bebelușul se va naște la începutul lunii martie. Prezentatoarea tv a anunțat și ea că este gravidă în […] The post Caz unic în showbizul din România! Andreea Bălan și Mirela Vaida au anunțat că sunt însărcinate în același timp appeared first on Cancan.ro.

Daniela Crudu, anunț neașteptat! ”Cred ca sunt gravida” Pe lângă accidentările din ultima perioadă, Daniela Crudu experimentează noi simptome și le dă o veste neașteptată colegilor săi, în această seară, de la ora 20.00, într-o nouă ediție ”Ultimul Trib”. Câteva simptome noi pentru ea au determinat-o pe Daniela Crudu să ceară și un test de sarcină, motiv de mare veselie printre colegii ei. […] The post Daniela Crudu, anunț neașteptat! ”Cred că sunt gravidă” appeared first on Cancan.ro.

Imagini revoltatoare intr-un spital din Romania! Asistentele mancau semințe, in timp ce pacienții cereau ajutor Un nou filmuleț realizat într-un spital din România stârnește revolta. O tânără a surprins imagini la camera de gardă a Spitalului de Urgență din Alexandria, unde, spune ea, mai multe asistente și infirmiere râdeau, povesteau și mâncau semințe în timp ce pacienții întinși așteptau de zeci de minute să le fie schimbate perfuziile. ”Bună seara! […] The post Imagini revoltătoare într-un spital din România! Asistentele mâncau semințe, în timp ce pacienții cereau ajutor appeared first on Cancan.ro.

PROIECT: Guvernul a decis infiintarea Registrului National de Franciza Guvernul a decis înfiinţarea Registrului Naţional de Franciză, în scopul transparentizării evoluţiei pieţei de profil autohtone, măsura fiind prevăzută în proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea OG 52/1997 privind regimul juridic al francizei, aprobat miercuri.

Barcelona - Inter 2-0, in grupele Ligii Campionilor. Alte rezultate Barcelona a început perfect sezonul de UEFA Champions League, PSV şi Tottenham fiind primele victime ale catalanilor din acest sezon. Cele două echipe au plecat cu câte patru goluri primite. Inter părea că va avea altă soartă, dar a cedat şi ea, cu 2-0.

Demonstrație de forța a NATO la granița Rusiei NATO dă startul în această joi în Norvegia celor mai vaste manevre militare de la sfârşitul Războiului Rece, un mod de a aminti Rusiei solidaritatea Aliaţilor în ciuda îndoielilor insuflate de preşedintele american Donald Trump, relatează France Presse preluată de Agerpres. ...

S-a impacat Cristi Mitrea cu Andreea Mantea? „Nu am nevoie decat de tine” Distribuie Tweet Facebook E-mail Cristi Mitrea si-a surprins recent prietenii virtuali cu o postare pe care a facut-o pe pagina sa de Facebook, distribuind o piesa de dragoste. Mesajul este unul interpretabil, „Nu am nevoie deca ...

Emmanuel Macron a discutat cu Regele Arabiei Saudite despre asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat miercuri la telefon cu Regele Arabiei Saudite, Salman, despre asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit din Istanbul, a anunţat Palatul Elysee, citat de agenţia dpa. preluată de Agerpres. /* ( ...

Laborator Praxis Iasi. Tot ce trebuie sa stiti despre poliartrita reumatoida Poliartrita reumatoida este o tulburare inflamatorie cronica care poate afecta mai mult decat articulatiile. La unii oam...