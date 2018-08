Lacrimile schimba totul in organism. Iata ce se intampla in corpul nostru cand plangem

Dan Vasile Mihale: Guvernul ,,Stan și Bran'' faulteaza și Sportul Nu trece zi de la Dumnezeu fără ca un membru al Guvernului Dăncilă să nu gafeze în mod scandalos. Cu excepția ministrului Justiției, Tudorel Toader, care o misiune clară(schilodirea Justiției), toți ceilalți impostori din actualul executiv mă trimit la cu Citește mai departe...

Hollywoodul cere retragerea stelei lui Donald Trump de pe Walk of Fame Consiliul municipal din West Hollywood, cartier din Los Angeles unde se afla celebrul Walk of Fame, a adoptat in unanimitate o rezolutie care cere ca steaua lui Donald Trump sa fie retrasa de pe faimosul loc de promenada pentru turisti, a anuntat marti primarul acestei entitati administrative.

Un roman era sa lesine cand si-a verificat contul. Cineva i-a pus din greseala 100.000 de lei Un ieşean a crezut că nu vede bine când şi-a verificat contul bancar. Citește mai departe...

Puscas a semnat cu Palermo: Clauza uriasa care il poate readuce la Inter George Puscas a plecat de la Inter, el fiind transferat definitiv de divizionara secunda Palermo. Romanul poate reveni insa la Milano, "nerazzurrii" avand o clauza uriasa pentru a-l rascumpara in urmatorii doi ani.

Criminal roman, extradat din Canada! A omorat un sportiv in 1992 Curtea Superioară din Toronto a decis ca un criminal de origine română, care are și cetățenie canadiană, să fie extrădat în România pentru a-şi ispăşi pedeapsa pentru uciderea unui sportiv în 1992, deși condamnatul susține că a fost abuzat în perioada detenției. Givan „Coco” Iusein (48 de ani) a fost condamnat în România la 18 ani […] The post Criminal român, extrădat din Canada! A omorât un sportiv în 1992 appeared first on Cancan.ro.

Vladimir Draghia, filmat in compania unei blonde sexy la nicio luna de la nunta. Ipostazele apropiate in care au fost surprinși cei doi La nicio lună de la cununia religioasă și proaspăt venit din “vacanța de miere” petrecută în Maroc, Vladimir Drăghia a fost surprins în compania unei artiste foarte cunoscută și apreciată de la noi. Nu, cei doi nu au fost filmați în ipostaze care ar putea compromite relațiile solide pe care le au cu partenerii lor. […] The post Vladimir Drăghia, filmat în compania unei blonde sexy la nicio lună de la nuntă. Ipostazele apropiate în care au fost surprinși cei doi appeared first on Cancan.ro.

Gabriela Cristea renunța la televiziune? Anunțul facut in direct de vedeta În ultimul an, Gabriela Cristea a trecut prin momente frumoase, devenind mămică pentru a doua oară, dar și prin unele mai puțin plăcute. După ce a rămas fără emisiunea „Te vreau lângă mine”, în favoarea Biancăi Drăgușanu, vedeta tv a decis să încheie contractul pe care îl avea cu Kanal D și să se mute […] The post Gabriela Cristea renunță la televiziune? Anunțul făcut în direct de vedetă appeared first on Cancan.ro.

Mihaela Buzarnescu avanseaza in turul 2 la Montreal si se pregateste pentru a treia intalnire cu Svitolina Mihaela Buzărnescu s-a calificat în turul 2 în turneul Premier 5 de la Montreal, după ce a învins-o pe Qiang Wang (China) în două seturi, cu 6-2, 7-5.

O carte pe zi: "Aroma pacatului divin", de Constantin Stoiciu Un roman în primul rând politic (stă, de altfel şi sub un motto al lui Pier Paolo Passolini - "Nu există nimic care să nu fie politic"), poate cel mai bun roman politic apărut la noi.