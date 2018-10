Lacul de smarald, minunea ascunsa din Tulcea! Este unic in Romania!

Lacul Iacobdeal, din Muntii Macin, este inca o atractie necunoscuta pentru multi romani. Format intr-o cariera de granit, lacul „de smarald” este unic in tara.

Lacul Iacobdeal se afla in apropierea comunei Turcoaia, la poalele Muntilor Macin.

Lacul a aparut intr-o veche cariera de piatra, dupa ce izvoarele subterane au iesit la suprafata. Lacul este de o frumusete rara, iar cei care au facut baie aici spun ca e o experienta extraordinara.

Oamenii locului il denumesc „La fantana” si spun ca nu ar avea mai mult de 20 de m in adancime si ca acopera zeci de utilaje ramase in urma, dupa exploatarea carierei.

Culoarea de smarald a lacului si limpezimea apei, forma de caldare, creeaza o imagine inedita, semanand cu un lac glaciar, lucru ce face ca acest loc sa fie unic. Este inconjurat de pereti smaltuiti de granit, maluri abrupte si se spune ca in dancimile sale ar trai pesti mari.

Lacul „nu are legatura cu nici o alta unitate acvatica.

In el nu se varsa nici o apa curgatoare si nu are nici un canal de scurgere spre Dunare.” (ecomuntiimacinului.wordpress.com). Alimentarea lacului cu apa este doar subterna si din precipitatii.

Din loc in loc se vad urme ale cladirilor folosite in trecut, in timpul cand aici functiona cu succes cariera de granit.

Situat in Muntii Macinului, lacul nu este usor de gasit pentru ca nu exista indicatoare. Locuitorii sunt cei care te indruma spre acest colt de rai unde scaldatul pe timp de vara este sportul principal.

Scafandrul profesionist Marcel Taranu a cumpart acest loc cu ani in urma. Cu toate acestea, lacul pote fi vizitat de orcine tece prin zona;

Ba mai mult, proprietarul nu percepe nici o taxa celor ce se aventureaza sa faca baie in apa de smarald, sau celor care vor sa simta senzitiile tari si folosesc trambulina pentru a sari zece metri in gol inainte de a ajunge la apa.

Accesul la lac se face si printr-o grota dand locului o tenta de aventura, de magie a naturii.

Mai mult, incepand din acest an, lacul Iacobdeal va fi inclus intr-un traseu turistic. Prima arie naturala protejata din Romania, Dealul Consul din judetul Tulcea, va fi inclusa intr-unul din traseele turistice oferite vizitatorilor Parcului National Muntii Macinului (PNMM), potrivit directorului administratiei, Viorel Rosca, potrivit Agerpres. Primul traseu, potrivit sursei, pleaca de la Dealul Consul, prima arie protejata din tara, infiintata in anul 1927 de Regina Maria, si se va opri la Lacul Iacobdeal.

