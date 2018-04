Lady Health – pentru siguranta si confort intim

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Femeile utilizeaza in mod frecvent produse de igiena intima in rutina de curatare. In prezent exista multe produse de igiena intima care pot fi utilizate pentru curatarea si / sau controlul mirosului, dar unele pot influenta nivelul normal de pH si protectia impotriva infectiilor. Astfel, educatia cu privire la importanta si riscurile potentiale asociate cu igiena intima este o prioritate atat pentru femei, cat si pentru profesionistii din domeniul sanatatii. Multi factori, cum ar fi deficienta imuna, modificarile hormonale, stresul sau utilizarea unui dus vaginal sau sapun, pot dezechilibra flora normala. Flora normala, pH-ul acid vaginal si secretia vaginala sunt toate componente ale mecanismelor de aparare innascute ...