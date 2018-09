Lamaia te scapa de mirosurile neplacute

lamaie

Lamaia are avantaje uriase in activitatile casnice, pe langa cele medicinale, relateaza Huffington Post.



Astfel, cateva felii de lamaie pot schimba complet mirosul unui cos de gunoi. Acestea trebuie lasate cateva ore in interiorul cosului, acesta fiind mai apoi spalat cu apa fierbinte.



De asemenea, pentru a schimba mirosul dintr-un cuptor cu microunde trebuie umplut un castron mic cu apa si adaugate cateva felii de lamaie. Castronul va fi introdus in cuptorul ce va fi pornit pentru 45 secunde.



Totodata, o lamaie te poate scapa si de pisici. Pentru ca felinele sa nu se apropie de anumite locuri din casa, obiectele trebuie spalate cu o solutie de apa cu lamaie.

