Lana Del Rey lucreaza la un musical pentru Broadway

Cântăreaţa Lana Del Rey a anunţat că lucrează la un musical pentru Broadway şi că ar putea finaliza proiectul peste doi sau trei ani, scrie nme.com. Răspunzând la o întrebare a unui fan în cadrul unui interviu pentru L'Officiel, despre posibilitatea ca ea să scrie sau să regizeze un lungmetraj sau un scurtmetraj, Lana Del Rey a afirmat: „M-am gândit să scriu o biografie a cuiva care nu este real. De fapt, mi s-a cerut să scriu un musical. Am început să lucrez. Este pentru Broadway". „S-ar putea să finalizez proiectul peste doi sau trei ani. Eu şi (colaboratorul ei, n.r.) Rick Nowels am scris ceva, veţi vedea", a adăugat artista. Săptămâna trecută, Lana Del Rey a Izbucnit în lacrimi la primul concert pe care l-a susţinut de când un bărbat a fost arestat pentru că plănuia să o răpească. Bărbatul, Michael Hunt, în vârstă de 43 de ani, a fost interceptat de poliţie în afara Amway Center din Orlando, unde era programat un concert al artistei, vineri, 2 februarie. Poliţia din Orlando a confirmat ulterior că Hunt avea un cuţit asupra lui. El a fost acuzat de tentativă de răpire. Născută pe 21 iunie 1985, Elizabeth Woolridge Grant, cunoscută cu numele de scenă Lana Del Rey, este o cântăreaţă şi compozitoare americană. A devenit cunoscută în 2011, graţie melodiei „Video Games", care a devenit foarte populară pe internet. A lansat cinci albume - „Lana Del Ray" (2010), „Born to Die" (2012), „Ultraviolence" (2014), „Honeymoon" (2015) şi „Lust for Life" (2017). Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoast ...