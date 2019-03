Lansam in mod OFICIAL invitatia pentru Andrei Postolache de a participa in studioul BZI LIVE

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cotidianul Buna Ziua Iasi felicita pozitia pe care consilierul Andrei Postolache a adoptat-o, aceea de a reveni asupra demisiei pe care acesta a anuntat-o in aceasta zi. Intr-o postare pe o retea de socializare, Andrei Postolache a afirmat ca a revenit asupra deciziei de a demisiona: ''Mi-am dat demisia acum un minut din USR, asa ca nimic din ce voi spune mai jos nu se va reflecta asupra lor. O sa-mi termin insa mandatul in CL, nu ma retrag din consiliu. Voi o sa cititi ce am de zis si o sa va placa sau nu, si oricum ar fi e bine, si eu stiu ce am de facut. - Da, I fucked up la sedinta de vineri. Ca am avut un principiu, da, ca a fost totul cu bune intentii, da, dar in final am ajuns sa supar un mare numar de oame ...