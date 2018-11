Lansare de carte la Centrul Militar Medgidia. Evenimentul face parte din cadrul momentelor consacrate Centenarului Marii Uniri

„Mă bucură foarte tare și sunt onorată, totodată, că reușim să aducem în atenția românilor un moment istoric foarte important care s-a petrecut pe aceste meleaguri: o alianță umană, dincolo de orice axă politică sau alianță de război, o jertfă a femeilor scoțiene care au luptat pentru salvarea vieților, fără să țină cont de teatrele de operații. În prag de Centenar al Marii Uniri, cred că este cea mai frumoasă metaforă a unirii în cuget și-n simțiri”, a declarat Cornelia Prioteasa.

Duminică 11 noiembrie 2018, ora 10.00, la Cercul Militar din Medgidia va avea loc lansarea lucrării intitulate „Femei în uniformă pe frontul din Dobrogea, Elsie Inglis şi Spitalele femeilor scoțiene/ (Scottish Women’s Hospitals – SWH)“.Potrivit reprezentanților Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilitâți, Sucursala Constanța, evenimentul face parte din cadrul suitei de momente consacrate Centenarului Marii Uniri, cu ocazia Zilei Armistițiului și Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații.Coordonatorii principali și, totodată, curatorii evenimentului sunt: Lt. colonel (r) Cornelia PRIOTEASA, Asist. Univ. Dr. Costel COROBAN în calitate de consultant științific și Alan CUMMING, coordonator al Proiectului Internațional „Ms. Elsie Inglis on the European Frontline of the First World War”.Lucrarea este realizată sub egida Ministerului Culturii și Identității Naționale fiind dedicată unității „Spitalele Femeilor Scoțiene”(Scottish Women’s Hospitals – SWH), care au luptat de partea Alianței, în Marele Război, salvând mii de soldați răniți, sârbi, români și ruși, jertfindu-și viața pentru eliberarea pământului românesc.Cu acest prilej va putea fi vizionată o expozitiei de fotografie tematică și vederi din Medgidia anilor 1916, aflate în Colecția de fotografie a Bibliotecii Municipale din Medgidia.În continuarea evenimentului, la Cimitirul Eroilor, la ora 12.00, va avea loc dezvelirea Plăcii comemorative inscripționate cu numele celor a 60 de voluntare scoțiene, doctorițe și asistente medicale și depunere de coroane la Monumentul Dr. Elsie Inglis și Piramidei Eroilor Sârbi, în cadrul ceremoniei militare organizate cu sprijinul Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilitâți, Sucursala Constanța, Garnizoanei Medgidia și Primăriei Municipiului Medgidia.Sursa foto: Medgidiacity.ro