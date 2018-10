Lansare de colecție istorica, la ceas de Centenar: „Marea istorie ilustrata a Romaniei si a Republicii Moldova”

EXATLON Romania. Naomi, eliminata din competiție, atac devastator: ”Vorbea despre soția lui intr-un mod foarte vulgar!” EXATLON România. Naomi, eliminată din competiție, atac devastator la Ciprian Silași, imediat după ce a ajuns în România. Perioada petrecută în Republica Dominicană a avut și bune, dar și mai puțin bune pentru Naomi. După revederea cu fratele ei, Naomi a vorbit la Fan Arena și despre momentele mai puțin plăcute ale concursului Exatlon. Bineînțeles, […] The post EXATLON România. Naomi, eliminată din competiție, atac devastator: ”Vorbea despre soția lui într-un mod foarte vulgar!” appeared first on Cancan.ro.

Toader are de gand sa insiste cu numirea Adinei Florea: Nu sunt obligat sa fac alta daca e refuzata prima Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, luni seara, la Antena 3, că legea nu îl obligă să facă altă propunere p ...

Paull Allen a murit! Cofondatorul Microsoft avea 65 de ani Cofondatorul Microsoft, Paul Allen, a murit, luni (15 octombrie), la vârsta de 65 de ani. Anunțul a fost făcut de reprezentanţii companiei de investiţii Vulcan pe care acesta o deţínea. „Cu o tristețe profundă, anunțăm moartea fondatorului nostru Paul G. Allen, co-fondatorul Microsoft și remarcabilul tehnolog, filantrop, constructor comunitar, conservator, muzician și susținător al artei”, […] The post Paull Allen a murit! Cofondatorul Microsoft avea 65 de ani appeared first on Cancan.ro.

Elena Udrea are voie sa-și vada fetița de doua ori pe zi in pușcarie! Elena Udrea este închisă din data de 3 octombrie în închisoarea de femei „Vilma Curling” din San Jose. Fostul ministru își poate vedea fetița de două ori pe zi din pușcărie. Deși avocatul Elenei Udrea spunea că va face recurs pentru că nu este normal ca o mamă să fie luată de lângă un bebeluș […] The post Elena Udrea are voie să-și vadă fetița de două ori pe zi în pușcărie! appeared first on Cancan.ro.

Casa in care a copilarit Brancusi s-a prabusit. Localnic: Tot, tot este cazut. Este o ruina Hobiţa, un sat din Peştişani, judeţul Gorj, a devenit cunoscut datorită lui Constantin Brâncuşi. Ultimele grinzi de lemn ale casei marelui sculptor s-au prăbuşit şi ele, iar imaginea nepăsării pare cu atât mai apăsătoare cu cât şi curtea s-a degradat şi a devenit coteţ de păsări.

Rectificare bugetara la PMB. Minus 153 milioane lei la „Strazi”, plus 70 mil. la Recreere si Religie Primăria Capitalei prevede o nouă rectificare bugetară, care se va dezbate joi în şedinţa CGMB. Potrivit proiectului, multe instituţii au solicitat diminuarea bugetelor pe 2018. Una dintre acestea este Administraţia Străzilor, care solicită o tăiere de 152,7 milioane de lei.

SURSE Guvernul a adoptat OUG pentru a permite ICCJ sa-și cumpere mobilier Guvernul a adoptat, în ședința de luni, o ordonanță de urgență în sensul în care ÎCCJ va putea să își cumpere mobilier pentru un sediu închiriat, au spus pentru MEDIAFAX surse de la Palatul Victoria, conform Mediafax.Guvernul a adoptat, în ședința de lui, o ordonanță de urgență pentru modificarea și ...

Sprijinul Londrei pentru noile sanctiuni UE contra Rusiei are scopul sa submineze relatiile UE-Rusia Ambasada rusă în Marea Britanie a transmis că Londra depune eforturi energice în sprijinul adoptării de către UE a unor noi sancţiuni împotriva Moscovei, scopul acestei acţiuni fiind de a submina relaţiile dintre Rusia şi Uniunea Europeană după Brexit, informează agenţia de ştiri Tass.

Sesizarea lui Klaus Iohannis asupra modificarii Legii Curtii de Conturi, marti pe masa CCR Judecătorii CCR vor discuta, marţi, sesizarea formulată de preşedintele Klaus Iohannis cu privire la Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. Şeful statului a apreciat că legea este neconstituţională în ansamblul ei.