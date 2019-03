the international youth summit

Elevii din școala internațională Transylvania College anunță lansarea conferinței “The International Youth Summit of Transylvania”. Deschiderea oficială va avea loc luni, 18 martie 2019, ora 10:00, la Transylvania College (Aleea Băisoara 2, Cluj-Napoca). Evenimentul se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și este organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Speakeri principali ai conferinței sunt domnul Dacian Cioloș, domnul primar Emil Boc și domnul Nigel Bellingham, Director British Council Romania. Proiectul este desfășurat în parteneriat cu Arobs și Aqua Carpatica.

Conferința va găzdui 10 delegații din 7 țări, de pe 4 continente: Statele Unite ale Americii, China, Anglia, Germania, Africa de Sud, Bangladesh și România.

Tema conferinței este Change the World of Tomorrow by Discussing the World of Today, iar temele principale sunt:

1. Dreptul la educație

2. Creșterea naționalismului extrem în lume

3. Diversitate și toleranță, în educație.

Conferința este organizată la inițiativa lui Erik Birinyi, elev în clasa a X-a (Year 11) la Transylvania College și este coordonată integral de elevi ai liceului. Structura conferinței include o serie de dezbateri, prin care elevii sunt provocați să discute și să găsească soluții la temele propuse. Aceste soluții vor fi putea fi adoptate de fiecare școală participantă și vor fi implementate în cadrul școlii, orașului și comunității reprezentate de participanți, pentru a modela viitorul următoarelor generații.

Transylvania College este recunoscută că o școală inovatoare și un model pentru învățământul românesc și britanic. Este singura școală internațională din regiune acreditată de Ministerul Educației Naționale, care a primit statutul oficial BSO (Școală Britanică Internațională) din partea Departamentului de Educație din Marea Britanie. De asemenea, Transylvania College este membru acreditat COBIS (Consiliul Școlilor Britanice Internaționale) și se află sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei române.

Cei peste șase sute de elevi din treizeci și patru de națiuni, de pe șase continente sunt implicați activ în programe educaționale naționale și internaționale. Fiecare membru al comunității Transylvania College este încurajat să își descopere pasiunea, să aibă o voce și să facă o diferență prin implicare personală.

Pentru mai multe detalii despre eveniment, vă rugăm să accesați website-ul conferinței AICI.

