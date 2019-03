Lansarea numarului al XVIII-lea al Anuarului Muzeului Etnografic al Moldovei

afis lansare anuar etno google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi va invita la evenimentul de lansare a celui de-al XVIII-lea numar al „Anuarului Muzeului Etnografic al Moldovei”, aparut la Editura Palatul Culturii, Iasi, 2018. Volumul reuneste, in cele 634 de pagini, studii si materiale valoroase din domeniul etnologiei romanesti, semnate de specialisti din Romania si Republica Moldova. Evenimentul va avea loc vineri, 29 martie 2019, ora 11.00, la Palatul Culturii, in Sala „Petru Caraman”. Volumul va fi prezentat de prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru, consultant stiintific al publicatiei, si etnograful Marcel Lutic. „Anuarul Muzeului Et ...