Lant de cutremure in Grecia in aceasta noapte. Cel mai mare de magnitudine 7. Zona este una frecvantata de romani. Replici

Un şofer a fost rănit în noaptea de joi spre vineri după ce autoutilitara pe care o conducea a rupt un indicator rutier şi a ajuns în câmp. Potrivit IPJ Constanţa, la data de 26 octombrie a.c., in jurul orei 00.40, un bărbat, in vârstă de 22 de ani, a condus o autoutilitar ...

Anul 2018 a adus scumpiri considerabile pe pietele angro de energie. Astfel, gazele naturale s-au scumpit deja cu 30%, in vreme ce pretul energiei electrice tranzactionate la noi este astazi cu 40% mai mare decat era in urma cu un an. Or, astfel de scumpiri n-au cum sa nu provoace cresteri ale factu ...