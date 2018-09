Lanturi, cutite si droguri, gasite de jandarmi la suporterii dinamovisti care se deplasau la Craiova

Lanturi cutite si droguri gasite de jandarmi la suporterii dinamovisti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jandarmii si politistii bucuresteni au depistat si ridicat lanturi, cutite, obiecte pirotehnice si droguri aflate in posesia suporterilor echipei Dinamo Bucuresti, care se deplasau, sambata, cu doua autocare la Craiova pentru meciul cu echipa Universitatea, in cadrul etapei a saptea a Ligii I de fotbal, potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Capitalei. „In urma actiunii au fost depistate mai multe obiecte interzise la detinere (lanturi, cutite, obiecte pirotehnice si droguri) care au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor. Obiectele au fost depistate in doua autocare oprite la un filtru organizat la intrarea pe autostrada Bucures ...