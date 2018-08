Laptele de aur – bautura care te poate scapa de obezitate, insomnie si conditii ale ficatului

lapte de aur 800x500 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Laptele de aur este o denumire folosita pentru un amestec care in ultima vreme a capatat din ce in ce mai mult teren. Aceasta bautura poate fi consumata atat seara ca atare, cat si dimineata in loc de o cafea. Efectul este mereu acelasi, adica foarte bun. Cei care nu stiu ce inseamna aceasta bautura nu trebuie sa se gandeasca imediat la laptele clasic, de origine animala. Este vorba doar despre laptele vegetal, de migdale sau de cocos. Ingredienteul care face ca acest produs sa fie unul atat de bun este curcuma. Vestea buna este ca poti sa cumperi acest fel de lapte, dar de asemenea sa il pregatesti chiar tu in conditii de casa. Vei avea nevoie doar de o cana cu lapte de migdale, sau de cocos, ...