Lasat singur cateva clipe, un copil de 10 ani s-a spanzurat cu leaganul, la Pitesti

Cateva clipe a fost lasat singur un copil de 10 de ani, de sora sa, iar asta a fost suficient ca un accident sa se intample. Baiatul se juca cu sora sa in podul casei si la un moment dat, copilul si-a improvizat un leagan din doua chingi care atranau din tavanul casei aflate in constructie. In acelasi timp isi striga sora aflata prin apropiere, probabil cu gandul sa-l admire cat e de istet, scrie presa locala. La un moment dat, atentia fetei a fost atrasa de linistea suspecta care s-a lasat dintr-odata. Banuind ca ceva nu e in regula, s-a indreptat spre locul unde era fratele sau si l-a vazut cu chingile infasurate in jurul gatului. Ea a strigat dupa ajutor la niste vecini, iar oamenii au intervenit imediat si l-au dat jos pe p ...